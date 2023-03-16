Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом

Им также запретили общаться со свидетелями и соучастниками, использовать почту, телефон, иные средства связи

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Суд в Москве избрал супругам Чекалиным, обвиняемым в отмывании 130 млн рублей, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы, рассмотревшего соответствующее ходатайство следствия.

"Суд рассмотрел вопрос об избрании в отношении Валерии и Артема Чекалиных меры пресечения в виде запрета определенных действий и постановил ходатайство следствия удовлетворить", - сказали в суде.

Суд запретил обвиняемым пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи. Суд не стал накладывать ограничения на передвижения обвиняемых.

Фигурантам дела предъявлено обвинение в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Вину они не признали. Адвокат Чекалиных Михаил Мушаилов в беседе с ТАСС отказался комментировать дело своих подзащитных.

По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США. Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Ранее в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов. Сейчас Чекалиных проверяют на причастность к совершению иных экономических преступлений.

До этого Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС за 3-й и 4-й кварталы 2020 года, за 2021 год, а также от уплаты НДФЛ за 2020-2021 годы на общую сумму более 311 млн рублей. Согласно открытым источникам, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвертое место в России по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Согласно данным Forbes, она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских пользователей Instagram с годовым доходом $600 тыс. С 2018 года она ведет фитнес-блог, в том числе проводит фитнес-марафоны по снижению веса.