16 марта, 16:44,
обновлено 16 марта, 16:59

Суд арестовал главу Минсельхоза Карелии по делу о получении взятки

Суд арестовал главу Минсельхоза Карелии по делу о получении взятки
Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов (в центре)
© Анастасия Кошелева/ ТАСС

Владимира Лабинова взяли под стражу до 14 мая

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 марта. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд заключил в СИЗО до 14 мая министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова, задержанного по делу о получении взятки в размере 10 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Избрать Лабинову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 14 мая 2023 года включительно", - сказала судья Петрозаводского городского суда Елена Семичева.

В ходе заседания защита Лабинова просила отправить чиновника под домашний арест, однако суд отказался удовлетворить ходатайство. Само заседание прошло в закрытом режиме, прессу допустили в зал только на оглашение решения суда. Причины закрытия заседания в суде не уточнили. 

Теги:
РоссияКарелия
© Информационное агентство ТАСС
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