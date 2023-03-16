В Туле суд избрал меру пресечения двум экс-полицейским по делу о получении взяток

Бывший начальник отдела полиции арестован, а его заместитель отправлен под домашний арест

ТАСС, 16 марта. Бывший начальник отдела полиции арестован, экс-заместитель начальника полиции в Тульской области заключен под домашний арест по делу о получении взяток за покровительство проведению азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал начальнику отдела полиции меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 мая 2023 года, заместителю начальника полиции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 14 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

Заседание суда по избранию меры пресечения третьему фигуранту, экс-оперуполномоченному, запланировано на 17 марта.

Ранее пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении трех бывших полицейских. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий либо бездействия по предварительному сговору") и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

По версии следствия, с июля по декабрь 2021 года начальник отдела полиции и замначальника полиции получали взятки в крупном размере за то, что не привлекали к ответственности за организацию и проведение азартных игр жительницу города Ясногорска. Деньги передавались через оперуполномоченного.