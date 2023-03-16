В Петербурге отправили под арест мужчину, стрелявшего в полицейского

Его взяли под стражу до 14 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Алексея Пономарева, который удерживая в квартире свою дочь открыл огонь по полицейскому, приехавшему на вызов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Пономарева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав Пономареву стражу по 14 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в ходе предварительного следствия удалось установить, что 15 марта около 14 часов 40 минут Пономарев, будучи в состоянии опьянения, находясь в квартире одного из домов по бульвару Трудящихся, насильно там удерживал свою несовершеннолетнюю дочь 2008 года рождения. В ответ на требования полицейского, который был при исполнении, освободить девочку злоумышленник открыл огонь через дверь, выстрелив около 9 раз. Полицейский не пострадал, поскольку был в бронежилете.

Пономарев был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Свою вину он не признал, показания давать отказался.