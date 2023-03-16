В Орловской области сообщили, что информация о вооруженной группе лиц не подтверждается

Губернатор Андрей Клычков также сообщил, что сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными

ТАСС, 16 марта. Данные о появлении вооруженной группы лиц в одном из районов Орловской области не подтверждается, правоохранительные органы продолжают отрабатывать информацию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

"Информация о появлении на территории Орловской области вооруженных лиц продолжает проверяться силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. В настоящее время эта информация не подтверждается. Сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными", - написал он.

Ранее губернатор сообщал, что силовые ведомства совместно с органами власти проверяли сообщения о возможном появлении в одном из районов Орловской области вооруженной группы лиц.