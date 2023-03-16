В Новороссийске обезвредили найденную авиабомбу времен войны

Боеприпас был обнаружен при проведении земляных работ

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Авиабомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны, найденную в Новороссийске при проведении земляных работ, обезвредили, сообщается на сайте администрации города.

"Сегодня специалисты из ФГКУ "Донской СЦ МЧС России, управления ГО и ЧС, МЧС, МВД, администрации города, экстренных служб и Новороссийского районного казачьего общества совместными усилиями обезвредили опасный боеприпас", - говорится в сообщении.

Ранее при проведении земляных работ в Новороссийске обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны на улице Южная, 39. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера, границы зоны чрезвычайной ситуации распространялись на 500 метров от места обнаружения боеприпаса, была приостановлена работа расположенных поблизости организаций.