16 марта, 20:09

На востоке Москвы в подъезде дома взорвалась страйкбольная граната

Пострадавших нет

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Страйкбольная граната взорвалась на лестничной клетке в подъезде жилого дома на востоке Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"На лестничной клетке дома на улице Константина Федина взорвалась страйкбольная граната, никто не пострадал", - сказал собеседник.

Из-за взрыва выбиты несколько напольных плиток, серьезных разрушений нет. Выясняется, кто взорвал страйкбольную гранату.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что по улице Константина Федина, 13, произошел хлопок пиротехнического изделия для игры в страйкбол. "Пострадавших нет. На месте инцидента работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали в главке. 

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