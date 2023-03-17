В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из автомата с балкона многоэтажного дома

Информации о пострадавших нет

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного жилого дома в подмосковной деревне Голубое. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в деревне Голубое. Предварительно, мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного жилого дома. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на хлопки. "Сотрудники полиции на месте, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в пресс-службе.

Позже в ГУ МВД по Московской области сообщили, что стрельба велась из охолощенного оружия.

"Предварительно установлено, что стрельба велась из охолощенного оружия. В настоящее время сотрудники полиции работают с нарушителем на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.