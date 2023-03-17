17 марта, 02:07
Военная операция на Украине

Подразделения ВС России продвинулись на марьинском направлении

Подразделения ВС России продвинулись на марьинском направлении
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма рассказал, что удалось уничтожить три опорных пункта Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Подразделения российских войск продвинулись на марьинском направлении при огневой поддержке 1-го Донецкого армейского корпуса, уничтожено три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

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"На марьинском направлении артиллерийские подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса с применением реактивных систем залпового огня бесствольной артиллерии уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины, что обеспечило продвижение штурмующих подразделений", - сказал он.

По его словам, на авдеевском направлении расчетами батареи 152-мм гаубиц "Мста-Б" 238-й артиллерийской бригады в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена огневая позиция с личным составом и 152-мм пушка "Гиацинт-Б".

Артиллеристы в ходе разведки с применением беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" уничтожили склад с боеприпасами националистов, добавил Бигма. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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