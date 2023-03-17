В Новосибирской области ефрейтора приговорили к семи годам тюрьмы за убийство военного

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора Чингиса Даваалая за убийство военнослужащего в лагере "Гренада" к семи годам тюрьмы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда в пятницу.

Ранее СМИ сообщали, что осенью прошлого года в детском лагере "Гренада" под Бердском были размещены военнослужащие. Также сообщалось, что произошло убийство одного из них.

"Суд назначил Даваалаю наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 7 лет, а также взыскал в пользу супруги и детей погибшего 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как выяснело следствие, ефрейтор находился в расположении лагеря "Гренада" в состоянии алкогольного опьянения. На почве личных неприязненных отношений он нанес военнослужащему несколько ударов ножом, результате чего тот скончался.