Жителя Бурятии с пневматическим оружием задержали в центре Улан-Удэ

По предварительной информации, пострадавших нет

УЛАН-УДЭ, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Улан-Удэ мужчину, вынувшего пневматический пистолет в общественном месте. Об этом сообщили журналистам в пятницу в МВД по Бурятии.

"В 09:14 (04:14 мск) поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе города мужчина "обнажил оружие". Он задержан, изъят пневматический пистолет", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. В полиции уточнили, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, предстоит выяснить, были ли произведены из оружия выстрелы.

Задержанный - дважды судимый за кражи 22-летний уроженец Кяхтинского района республики.

В новость внесена правка (07:43 мск) - передается с исправлением заголовка, лида и цитаты во втором абзаце в связи с уточнением информации пресс-службой.