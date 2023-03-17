В ЛНР сообщили об использовании ВСУ бесшумных минометов на купянском направлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко пояснил, что эти боеприпасы опасны тем, что из-за отсутствия звука "не оставляют времени среагировать на выстрел"

ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на купянском направлении, для обстрелов сил РФ стали активнее применять бесшумные минометы, предположительно, польского производства. Об этом ТАСС в пятницу сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На купянском направлении украинские боевики увеличили использование боевых систем западного производства. В частности, отмечается, что на уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь с бесшумных минометов", - сказал он со ссылкой на данные от российской разведки.

Марочко объяснил, что эти минометы опасны тем, что выпущенные из них мины летят, не издавая шума, что "не оставляет времени среагировать на выстрел". "Средствами объективного контроля установлено, что миномет - предположительно польский LMP-2017 - используют маневренные группы противника, численностью до 30 человек", - отметил собеседник агентства.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 16 марта сообщил, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике противника на купянском направлении, уничтожив за сутки до 50 украинских военных.