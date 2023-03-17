В Нефтекамске эвакуировали людей после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме

Пострадавших нет

ТАСС, 17 марта. Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Нефтекамске. Спасатели эвакуируют жильцов, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧ России по Башкирии.

"17.03.2023 в 04:27 мск в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на улице Дорожная в городе Нефтекамск", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что хлопок произошел "в многоквартирном жилом доме".

В результате эвакуированы 63 человека, включая 14 детей, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси огнем повреждены натяжной потолок и стены, домашнее имущество на кухне размером 3 х 4 м и в комнате размером 6 х 3 м однокомнатной квартиры многоквартирного жилого дома, повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов эвакуированы 63 человека, из них 14 детей", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, никто не пострадал. Для жильцов подготовили пункт временного размещения. Привлекались 27 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 13 человек и 4 единицы техники. Угрозы обрушения дома нет, газ в подъезде перекрыли. Причины произошедшего выясняются.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, взрыв произошел на последнем этаже девятиэтажного дома. В момент происшествия в помещении никого не было. Прокуратура Нефтекамска организовала проверку. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования", - сообщили в надзорном ведомстве.