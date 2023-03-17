17 марта, 05:05

В восьми районах Сахалина объявили лавинную опасность

По данным спасателей, 18 марта лавиноопасно на территории Невельского, Холмского районов и города Южно-Сахалинска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Спасатели объявили на 18-20 марта лавинную опасность в восьми районах Сахалина, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"18 марта лавиноопасно на территории Невельского, Холмского районов и города Южно-Сахалинска. 19-20 марта лавиноопасно на территории Анивского, Невельского, Холмского, Долинского, Углегорского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского районов и города Южно-Сахалинска", - сказали в управлении.

Сейчас на Сахалине спокойная солнечная погода. Местами идет снег с дождем, ветра нет. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в дневное время - ноль градусов. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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