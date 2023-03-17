В Ивановской области из-за непогоды без света остались почти 2 тыс. жителей

На территории Кинешемского и Шуйского районов из-за налипания мокрого снега произошли отключения электроэнергии

ТАСС, 17 марта. Около 2 тыс. жителей 25 населенных пунктов Ивановской области остались без электричества из-за налипания мокрого снега на провода. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Произошло отключение электроснабжения в Кинешемском и Шуйском районах из-за налипания мокрого снега. Всего под отключения попали 25 населенных пунктов, в которых проживают 1 844 человека, из них 284 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без электричества также остался один социально значимый объект. "Ориентировочное время восстановления - 14:00 17 марта", - добавили в ведомстве.