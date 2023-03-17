17 марта, 04:56

В Комсомольске-на-Амуре главу фирмы обвинили в мошенничестве при стройке онкодиспансера

По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество, принадлежащее мужчине

ХАБАРОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обвинили главу фирмы в мошенничестве на более чем 53 млн рублей при строительстве онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Бывший директор строительной фирмы заключил со Службой заказчика министерства строительства Хабаровского края госконтракт, который предусматривал строительство межрайонного онкологического диспансера в Комсомольска-на-Амуре. Мужчина не собирался исполнять условия контракта, но получил аванс в сумме более чем 53 млн рублей. Средствами он распорядился по своему усмотрению.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на принадлежащее ему имущество судом по ходатайству следователя наложен арест. 

Теги:
РоссияХабаровский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация