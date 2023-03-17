В Саратове при пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина

Из здания эвакуировали 10 человек

САРАТОВ, 17 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в пятиэтажном доме в Кировском районе Саратова, пострадал мужчина, сообщила в пятницу пресс-служба областного ГУ МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 17 марта в трехкомнатной квартире дома №173 на улице Челюскинцев. "В результате пожара пострадал хозяин квартиры, мужчина 1973 года рождения. Он госпитализирован с отравлением продуктами горения. Из задымленного подъезда были эвакуированы 10 человек", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 4 кв. м. На тушение выезжали два пожарных расчета. Причина пожара устанавливается.