17 марта, 05:37

В Саратове при пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина

Из здания эвакуировали 10 человек

САРАТОВ, 17 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в пятиэтажном доме в Кировском районе Саратова, пострадал мужчина, сообщила в пятницу пресс-служба областного ГУ МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 17 марта в трехкомнатной квартире дома №173 на улице Челюскинцев. "В результате пожара пострадал хозяин квартиры, мужчина 1973 года рождения. Он госпитализирован с отравлением продуктами горения. Из задымленного подъезда были эвакуированы 10 человек", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 4 кв. м. На тушение выезжали два пожарных расчета. Причина пожара устанавливается. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
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