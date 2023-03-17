В реке Дарлинг зафиксировали массовую гибель рыбы

По предварительным данным, причиной произошедшего стала аномально жаркая погода, установившаяся на восточном побережье Австралии в начале прошлой недели

СИДНЕЙ, 17 марта. /ТАСС/. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс просят граждан нескольких городов, расположенных в бассейне реки Дарлинг, не приближаться к воде на фоне массовой гибели рыбы. Об этом в пятницу сообщили в департаменте промышленности и основных ресурсов региона.

Предупреждение избегать контакта с водой реки Дарлинг (протекает на юго-востоке Австралии) получили жители города Менинди и некоторых окрестных населенных пунктов, а также владельцы ферм, расположенных на ее берегах. "Департамент направляет сотрудников в район инцидента для оценки масштабов проблемы и определения причин массовой гибели рыбы", - указано в сообщении ведомства.

По словам сотрудника департамента Кэмерон Лей, предварительные данные свидетельствуют о том, что "погибли миллионы особей". "Мертвая рыба обнаружена на участке длиной в несколько десятков километров, <…> масштабы произошедшего, вероятно, превосходят все подобные случаи, зафиксированные ранее", - подчеркнула она, отметив, что такое количество мертвой рыбы в реке "представляет большой риск для людей, живущих на ее берегах, и местных животных".

По предварительным оценкам специалистов, причиной массовой гибели стала аномально жаркая погода, установившаяся на восточном побережье континента в начале прошлой недели, из-за которой уровень содержания кислорода в речной воде существенно снизился.