Группу участников беспорядков в Нукусе приговорили к лишению свободы на 5-12 лет

Двум фигурантам дела назначили наказание в виде ограничения свободы

ТАШКЕНТ, 17 марта. /ТАСС/. Бухарский областной суд приговорил группу участников массовых беспорядков, произошедших 1 и 2 июля 2022 года в Нукусе, к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

"17 марта в Бухарском областном суде был оглашен приговор в отношении 39 участников массовых беспорядков в Нукусе, 37 из них приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет, а двое - к ограничению свободы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это уже второй судебный процесс над участниками массовых беспорядков в Нукусе. Первый - фигурантами которого были 22 человека, в том числе приговоренный к 16 годам заключения адвокат и журналист Даулетмурад Таджимурадов, который, по версии обвинения, был организатором беспорядков, завершился 31 января. Фигурантами завершившегося 17 марта процесса были 39 человек, в их числе юрист банка, адвокат, журналист, водители, безработные и другие граждане. Они обвинялись в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителям властей и других преступлениях.

В Каракалпакии 1-2 июля 2022 года под предлогом несогласия с изменением статуса региона в новой редакции Конституции Узбекистана прошли массовые беспорядки, в которых погиб 21 человек, несколько сотен получили ранения. В республике заявили, что граждан ввели в заблуждение ради захвата органов власти. Президент Узбекистана на месяц ввел на территории региона режим чрезвычайного происшествия, предусматривающий комендантский час, а с 21 июля отменил режим ЧП. Глава государства также решил не вносить в основной закон изменения, лишающие Каракалпакию статуса суверенной республики в составе Узбекистана и права выхода по итогам референдума.

По данным Генпрокуратуры республики, общее число обвиняемых по делам о беспорядках в Нукусе составляет 171 человек.