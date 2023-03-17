В Якутии самолет Ан-24 столкнулся с опорой ЛЭП

Никто не пострадал

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии" в аэропорту поселка Белая Гора в Якутии после штатной посадки столкнулся с опорой линии электропередачи. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

"17 марта 2023 года после осуществления штатной посадки в аэропорту поселка Белая Гора на воздушном судне Ан-24 "Полярных авиалиний" при заруливании на стоянку правым полукрылом было совершено столкновение с опорой линии электропередач, расположенной на площади маневрирования аэродрома", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Территориальное управление Росавиации проводит проверку. Пассажиры обратного рейса с маршрутом Белая Гора - Якутск будут перевезли 17 марта на резервном воздушном судне авиакомпании, добавили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, ЧП произошло в 12:20 по местному времени (04:20 мск), на борту находились 4 члена экипажа и 14 пассажиров. Ведомство также начало доследственную проверку.