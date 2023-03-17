Суд оставил в силе приговор экс-помощнику руководителя администрации главы Хакасии

Виктор Гаранин осужден за мошенничество при заключении договоров о продаже древесины

ТАСС, 17 марта. Верховный суд Хакасии оставил в силе приговор бывшему помощнику руководителя администрации главы Хакасии Виктору Гаранину и экс-директору учреждения "Леса Хакасии" Андрею Васильеву, осужденным за мошенничество. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы Верховного совета Хакасии.

В декабре 2022 года Абаканский городской суд приговорил Гаранина к двух годам колонии общего режима, Васильева - к трем годам условно. "Верховный суд Республики Хакасия оставил без изменения приговор в отношении Гаранина В. П. и Васильева А. В.", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, Гаранин подговорил Васильева обмануть предпринимателя из Красноярского края. Васильев получил от бизнесмена 4 млн рублей за помощь в заключении договоров о продаже 13 тыс. куб. м древесины, но никаких договоров заключать не стал. Также экс-руководитель автономного учреждения "Леса Хакасии" обманул другого предпринимателя на 1 млн рублей, пообещав ему помощь в подборе лесосеки и не сдержав обещания. Действия Васильева были пресечены сотрудниками республиканского управления ФСБ.