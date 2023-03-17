Томский экс-полицейский получил девять лет колонии за ДТП, в котором погибли две девушки

Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

ТОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего полицейского в Томской области к девяти годам колонии-поселения за совершение ДТП, в котором погибли две девушки, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального СУ СК.

"Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Также удовлетворены гражданские иски матерей погибших девушек. Суд взыскал с осужденного в их пользу по 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

В апреле 2022 года 24-летний сотрудник УМВД России по Томской области, находясь во внерабочее время в состоянии алкогольного опьянения в селе Мельниково Шегарского района Томской области, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на двух несовершеннолетних девушек. Подсудимый скрылся с места происшествия, не предприняв мер по оказанию помощи потерпевшим. От полученных повреждений девушки умерли. По данным пресс-службы облпрокуратуры, одной девушке было 15, а другой 16 лет.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по п. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения".