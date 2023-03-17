В Норильске сильный ветер повредил крыши многоквартирных домов

Прокуратура проводит проверку

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Сильный ветер, который фиксируют в Норильске уже несколько дней, повредил крыши нескольких многоквартирных домов в заполярном городе на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона в пятницу.

"Прокуратура организовала проверку в связи с повреждением крыш многоквартирных домов в городе Норильске в результате сильных порывов ветра 16 и 17 марта", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в мэрии Норильска, повреждена кровля двух домов и школы.

В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению жилищных прав граждан и требований законодательства о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

15 марта в Норильске сняли штормовое предупреждение, которое действовало два дня. Вечером 16 марта региональный главк МЧС вновь сообщил об экстренном предупреждении из-за сильного ветра.

В регионе запретили движение всех видов транспорта по автодороге в аэропорт из Норильска. Людей в таких случаях доставляют в аэропорт и из него колоннами спецтехники. Школьникам первой смены разрешили не посещать занятия. По данным Гидрометцентра, на 13:00 (09:00 мск) в Норильске -14 градусов, порывы ветра достигают 25 м/с.