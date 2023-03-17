В отношении экс-мэра Белгорода возбудили два уголовных дела с ущербом более 10 млн рублей

Антона Иванова обвиняют в получении взятки в виде ноутбука и незаконной продаже земельных участков

БЕЛГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Два новых уголовных дела возбудили в отношении экс-мэра Белгорода Антона Иванова по фактам получения крупной взятки в виде ноутбука и незаконной продажи земельных участков с общим ущербом для бюджета Белгородской области на сумму свыше 10 млн рублей. Об этом сообщил представитель прокуратуры в пятницу в Белгородском областном суде, где рассматривается ходатайство об изменении меры пресечения Иванову.

"В отношении экс-главы Белгорода Иванова Антона Александровича возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ по факту получения крупной взятки [в виде] ноутбука Lenovo стоимостью 150 770 рублей за совершение действий в интересах ООО "Промагрострой" по заключению договоров подряда на выполнение работ по строительству домов для участковых уполномоченных полиции. Также 16 марта было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Иванова Антона Александровича по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту незаконной продажи земельных участков, чем был причинен значительный ущерб бюджету Белгородской области в размере свыше 10 млн рублей", - сказал он.

Бывший глава Белгорода Иванов, который также занимал пост гендиректора АО "Белгородская ипотечная корпорация", был заключен под стражу 8 марта. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере").

По версии следствия, с августа 2019 года по июль 2021-го Иванов, являясь гендиректором АО "БИК", получил от коммерческих организаций взятку в виде автомобиля стоимостью свыше 2,5 млн рублей взамен на выгодные условия займа на сумму более 50 млн рублей. Задолженность по займу впоследствии не была погашена.