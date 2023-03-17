В Севастополе из-за пожара и сильного задымления эвакуируют жильцов общежития

Возгорание уже ликвидировали

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Спасатели эвакуируют жильцов общежития на улице Николая Музыки в Севастополе из-за пожара и сильного задымления, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сообщение о дыме из окон здания поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 06:10 мск. "Было сформировано газодымозащитное звено для работы в непригодной для дыхания и зрения среде. В ходе разведки был обнаружен очаг возгорания. Силами МЧС России велась эвакуация жителей. Восемь человек, в том числе один ребенок, спасены с помощью автолестницы. В настоящий момент пожар потушен на площади 40 кв. м. Эвакуация продолжается в связи с плотным задымлением в здании", - говорится в сообщении.

Проводятся мероприятия по удалению дыма в помещениях. В ликвидации ЧП задействованы два отделения и автолестница 1-й пожарно-спасательной части, одно отделение 2-й пожарно-спасательной части и одно отделение 6-й пожарно-спасательной части.