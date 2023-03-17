СК проверяет информацию об аварийной посадке самолета в Новосибирске

По информации Восточного межрегионального управления на транспорте СК РФ, у следовавшего по маршруту Якутск - Новосибирск судна при заходе на посадку сработал датчик рассогласования закрылок, самолет приземлился благополучно

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию об экстренной посадке самолета Boeing авиакомпании "Якутия" в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ в пятницу.

"В Новосибирской области по сообщению СМИ об авиационном инциденте, произошедшем с самолетом Boeing 737-800, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Как сообщили в управлении, 17 марта у самолета, следовавшего по маршруту Якутск - Новосибирск, при заходе на посадку в аэропорту Толмачево сработал датчик рассогласования закрылок. Посадка самолета осуществлена в штатном режиме.

На борту самолета находились 6 членов экипажа, а также 145 пассажиров, в том числе 5 несовершеннолетних.