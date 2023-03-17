17 марта, 08:06

В Дагестане ликвидировали ландшафтный пожар в труднодоступной местности

В тушении задействовали более 200 человек

МАХАЧКАЛА, 17 марта. /ТАСС/. Возгорание сухой травы на площади 300 га, которое возникло 6 марта в труднодоступной местности вблизи населенного пункта Куппа в Левашинском районе Дагестана, ликвидировали. Об этом журналистам в пятницу сообщили в ГУ МЧС России по региону.

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"В 10:10 в Левашинском районе ландшафтный пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью и крутым склоном. Для выжигания горючих материалов и сухостоев проводился встречный пал. В тушении задействовали более 200 человек, среди которых спасатели, сотрудники комитета по лесному хозяйству региона и местные жители. 

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