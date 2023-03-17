В результате пожара в челябинском спорткомплексе пострадал один человек

Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Пожар на площади 30 кв. м произошел в спортивном комплексе на Свердловском проспекте в Челябинске. Из горящего здания эвакуировались 10 человек, одна из сотрудниц обратилась за помощью к медикам, сообщили в пятницу журналистам в пресс-центре Главного управления МЧС России по Челябинской области.

"Челябинские огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в спортивном комплексе. Площадь пожара составила 30 кв. м. До прибытия пожарных из комплекса самостоятельно эвакуировались 10 человек. Одна из сотрудниц обратилась за медицинской помощью", - сказали в пресс-центре.

Отмечается, что на момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось сильное задымлении и высокая температура внутри сауны, оборудованной на первом этаже спортивного комплекса. Пожар был локализован и ликвидирован в кратчайший срок, пожарным удалось не допустить его распространения.

Причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания. В управлении отметили своевременное срабатывание противопожарной автоматики в здании, а также оперативное сообщение о пожаре дежурным персоналом. Всего в ликвидации возгорания было задействовано 6 единиц техники и 24 человека личного состава.