В Калмыкии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли главы двух сел

Дело завели в отношении главы Приманычского сельского муниципального образования республики

ЭЛИСТА, 17 марта. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК России по Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении главы Приманычского сельского муниципального образования республики по факту ДТП, в котором погибли главы двух других муниципалитетов, а один человек получил травмы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления.

"Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения". Подозреваемым является глава Приманычского сельского муниципального образования республики", - говорится в сообщении.

На трассе Элиста - Чолун-Хамур 10 марта в ДТП погибли глава Оргакинского сельского муниципального образования Басанг Алексеев и глава Чолунхамурского сельского муниципального образования Санал Цеденов. По версии следствия, 10 марта подозреваемый, который был пьян, упрявляя автомобилем ВАЗ-21099, с находящимися в салоне двумя пассажирами, на 31 км дороги Элиста - Ики-Бурул - Чолун-Хамур выехал на примыкаемую трассу и врезался в припаркованную Lada с прицепом. Два пассажира ВАЗ получили не совместимые с жизнью травмы и умерли.