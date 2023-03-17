В Новосибирске неизвестные совершили вооруженное ограбление банка

В результате ЧП никто не пострадал, сумма ущерба устанавливается

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Неизвестные напали с оружием на отделение банка "Левобережный" в Новосибирске. Сумма ущерба устанавливается, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе банка.

По информации местных СМИ, вооруженный мужчина в маске взял сотрудника банка в заложники.

"Было совершено вооруженное ограбление неустановленными лицами с целью хищения денежных средств в офисе банка "Левобережный" по адресу ул. Забалуева, 51/1", - сообщили в пресс-службе.

В результате ЧП пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

"На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. В интересах следствия подробности не разглашаются", - добавили в банке.