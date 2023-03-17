CBS: на АЭС на севере США произошла утечка 1,5 млн литров радиоактивной воды

По сообщениям телеканала, специалистам удалось собрать около 25% разлитого трития

ТАСС, 17 марта. Утечка более 400 тыс. галлонов (1,5 млн литров) воды с тритием - радиоактивным изотопом водорода - произошла в ноябре 2022 года на атомной электростанции "Монтичелло", расположенной в штате Миннесота. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBS.

Как сообщает телеканал, американская компания Xcel Energy в конце ноября прошлого года обнаружила и локализовала утечку на АЭС "Монтичелло", однако обнародована информация была только в этот четверг.

"Если бы в какой-то момент возникли опасения по поводу общественной безопасности, мы бы, конечно, немедленно предоставили больше информации", - заявила представитель Xcel Energy Крис Кларк подразделению телеканала в Миннесоте.

Xcel заявила, что на данный момент удалось собрать около 25% разлитого трития, процесс очистки продолжается, отмечает CBS.

Согласно телеканалу, государственные чиновники хотели получить больше информации об утечке, прежде чем обнародовать ее.

В новость внесена правка (11:47) - передается с уточнением в лиде, верно - 1,5 млн литров