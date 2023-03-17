В Башкирии смягчили меру пресечения двум министрам, обвиняемым в превышении полномочий

Суд заменил домашний арест на запрет определенных действий

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Меру пресечения в виде домашнего ареста фигурантам уголовного дела министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и министру строительства Рамзилю Кучарбаеву изменили на запрет определенных действий. Решение принято постановлением Ленинского районного суда Уфы, сообщила объединенная пресс-служба судов республики в пятницу.

"Изменена мера пресечения в отношении Б. Беляева и Р. Кучарбаева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286) и служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на запрет определенных действий. Постановление суда в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.

Обвинения Беляеву и Кучарбаеву предъявили в феврале 2021 года, тогда же их задержали. В марте 2022 года следственное управление СК России по региону сообщало об утверждении обвинительного заключения по делу, обвиняемые вину не признали. На их движимое и недвижимое имущество наложен арест.

Кроме Беляева и Кучарбаева фигурантами дела стали заместитель начальника ГКУ "Управление капитального строительства Республики Башкортостан" Рамиль Сафин, начальника отдела этого же учреждения Шадмурат Бикимбетов и бывший заместитель главы администрации города Кумертау Юрий Куров. По версии следствия, в 2017 году обвиняемые утвердили акт приемки построенных в Кумертау очистных сооружений, зная, что на объекте не проведены пусконаладочные работы, а результаты исследований очищенных стоков воды не предоставлены. Сооружения фактически непригодны для эксплуатации, ущерб бюджету превысил 95 млн рублей. Прокуратура также утвердила обвинительное заключение по делу.

В период совершения преступления Беляев возглавлял мэрию города Кумертау, в мае 2019 года его назначили вице-премьером - министром ЖКХ Башкирии, Кучарбаев руководил управлением капитального строительства республики. Он перешел в региональный Минстрой в 2020 году.