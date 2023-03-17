В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти школьницы на уроке физкультуры

Девочка с заболеванием сердца потеряла сознание во время разминочного бега, реанимационной бригаде не удалось ее спасти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели во вторник 14-летней школьницы на уроке физкультуры в Выборгском районе города. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"В целях установления следственным путем всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 14 марта в школе №482 на улице Федора Абрамова. Ученица седьмого класса потеряла сознание и упала во время разминочного бега на уроке физической культуры. Как сообщали ТАСС в пресс-службе районной администрации, учитель экстренно вызвал врача, которая начала оказывать ребенку первую медицинскую помощь, параллельно вызвали бригаду скорой помощи, в дальнейшем на место прибыла также реанимационная бригада. Однако спасти девочку не удалось.

После осмотра места происшествия, допроса очевидцев и сотрудников школы следователи произвели выемку медицинских документов несовершеннолетней и назначили экспертизы. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что установлена причина смерти подростка - заболевание сердца. Диагноз поставили еще в 2016 году, при этом девочку не освободили от занятий по физкультуре, что и могло спровоцировать обострение болезни.