Жители вернулись в квартиры после взрыва в доме в Нефтекамске

По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за неисправного газового счетчика и короткого замыкания

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Обследование девятиэтажного дома в Нефтекамске в Башкирии, в одной из квартир которого произошел взрыв, завершилось. Угрозы нет, жители вернулись в квартиры, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в пятницу.

"Пожарными из дома было эвакуировано 63 человека, из них 14 детей. Пострадавших нет. Сейчас дом обследован специалистами, угрозы нет, жильцы вернулись в квартиры", - говорится в сообщении.

Сообщение об инциденте поступило в 04:26, взрыв произошел в однокомнатной квартире на девятом этаже. Огнем были повреждены имущество и потолок, в подъезде осыпалась штукатурка. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать неисправный газовый счетчик и короткое замыкание.