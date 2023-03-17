В Новокузнецке изъяли пачки сигарет без акцизных марок на сумму около 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет

КЕМЕРОВО, 17 марта. /ТАСС/. Полицейские изъяли в Новокузнецке из незаконного оборота более 23 тыс. пачек немаркированных табачных изделий на сумму около 4 млн рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального главка МВД.

"В ходе обысков, проведенных в личном автомобиле одного из задержанных, а также гаражах, где складировалась табачная продукция и магазинах, реализовавших товар, оперативники изъяли более 23 тыс. пачек безакцизных табачных изделий на сумму около 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя и 27-летнего местного жителя, занимавшихся сбытом сигарет в торговые точки.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.