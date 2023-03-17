Жителя Кузбасса приговорили к 3,5 года колонии за порнографию с несовершеннолетними

Его признали виновным по 71 эпизоду преступления

КЕМЕРОВО, 17 марта. /ТАСС/. Жителя Таштагола Кемеровской области приговорили к трем годам и шести месяцам в колонии строгого режима за развратные действия и более 70 эпизодов изготовления порнографии с несовершеннолетними. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СК России по Кузбассу.

"Следствием и судом установлено, что в период с 2017 по 2020 год осужденный размещал в интернете файлы порнографического содержания, в том числе с участием несовершеннолетних. Также он осуществлял переписку на интимные темы с 13-летней девочкой и 15-летним мальчиком, отправлял потерпевшим фотографии и видеофайлы порнографического характера, просил их присылать ему свои снимки в обнаженном виде. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

По данным СК, 34-летний житель Таштагола признан виновным по 71 эпизоду преступления, предусмотренного ст. 242.1 УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и ст. 135 УК РФ "Развратные действия".