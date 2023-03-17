17 марта, 10:28

В аэропорту Кургана после посадки у самолета обнаружили неисправность

Транспортная прокуратура проводит проверку

ТАСС, 17 марта. Техническую неисправность обнаружили у самолета авиакомпании NordStar авиарейса Домодедово - Курган после посадки в аэропорту Кургана, Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка. Судно на время отстранили от коммерческой эксплуатации, сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в пятницу.

"Сегодня в международном аэропорту Кургана имени академика Г. А. Илизарова около 07:00 по местному времени (05:00 мск - прим. ТАСС) после посадки самолета авиакомпании NordStar, выполнявшего рейс по маршруту Домодедово - Курган, обнаружена техническая неисправность. Судно отстранено от коммерческой эксплуатации до выяснения и устранения причин возникшей неисправности. Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержка запланированного в обратном направлении рейса составила девять часов. 

Теги:
РоссияКурганская область
© Информационное агентство ТАСС
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