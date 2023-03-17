Уголовное дело возбудили в отношении безбилетника, толкнувшего сотрудника метро

С фигурантом проводятся следственные действия

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти после того, как 18-летний безбилетник толкнул сотрудника метро. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным следствия, 20 января сотрудники "Организатора перевозок" остановили на маршевой лестнице 18-летнего молодого человека за безбилетный проезд. В ходе конфликта он толкнул одного из работников организации, тот упал на платформу станции. Молодой человек с места происшествия скрылся.

"В настоящее время фигурант установлен, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - отметили в пресс-службе.