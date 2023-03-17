Спецслужбы Казахстана и России задержали 13 участников причастной к похищениям людей ОПГ

По данным казахского КНБ, подтверждена причастность участников группировки к вымогательствам, кражам и покушениям на убийство

АСТАНА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана и ФСБ России задержали 13 участников организованной преступной группы (ОПГ), причастной к похищениям людей и вымогательствам. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба КНБ Казахстана.

В ведомстве напомнили, что в начала года КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ России проводят мероприятия по борьбе с криминалом в городе Байконур и Кызылординской области. В январе специальными и правоохранительными органами двух стран была пресечена деятельность общественно-опасной преступной группы, участниками которой являлись граждане Казахстана и России.

"В продолжение указанной работы КНБ взял в разработку очередную ОПГ, отличавшуюся особой жестокостью. Задокументирована причастность ее участников к тяжким общеуголовным преступлениям: похищения людей, вымогательства, кражи, покушения на убийство. 15-16 марта межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ и ФСБ, а также МВД и прокуратуры, в городах Алматы, Кызылорда и Байконыр проведена единовременная спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности", - говорится в сообщении.

По фактам начато досудебное расследование, устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений.