Суд продлил сроки ареста фигурантам дела о мошенничестве с коммунальной техникой в Рязани

Под стражей находятся трое фигурантов дела, еще один - под домашним арестом

ТАСС, 17 марта. Суд в Рязани продлил на три месяца сроки содержания под стражей троим фигурантам, включая экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области, по уголовному делу о мошенничестве с закупкой коммунальной дорожной техники, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

"Обвиняемым в хищении бюджетных денежных средств, выделенных в рамках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности", суд на три месяца продлил троим фигурантам срок содержания под стражей и одному - срок домашнего ареста", - говорится в сообщении.

В феврале суд заключил под стражу троих фигурантов, в том числе экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области, по делу о мошенничестве с закупкой коммунальной дорожной техники в Рязани с ущербом региональному бюджету свыше 15 млн рублей, позже домашний арест назначили начальнику управления благоустройства администрации города Юрию Фурфураку.

В 2020 году экс-советник поручил руководству управления благоустройства администрации города организовать закупку специальных комбинированных дорожных машин на 63 млн рублей, деньги выделили по государственной программе "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности". При этом техническое задание конкурса составили под конкретную аффилированную организацию, цену контракта завысили, в результате чего ущерб региональному бюджету превысил 15 млн рублей.