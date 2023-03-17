Суд отклонил ходатайство защиты экс-замгубернатора Томской области о прекращении дела

Юрия Гурдина обвиняют в растрате не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета в рамках нацпроекта "Образование"

ТОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Защита бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина, в отношении которого возбудили дело о растрате, ходатайствовала о прекращении уголовного дела в ходе предварительного заседания, но суд его отклонил. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.

"В ходе предварительного судебного заседания рассмотрены ходатайства защитников и обвиняемого о возврате дела прокурору, о прекращении уголовного дела и о направлении дела по подсудности, в удовлетворении которых было отказано", - сказали в суде. Первое заседание по делу Гурдина было назначено на 23 марта.

Гурдина арестовали 13 июля по обвинению в организации растраты бюджетных средств. По данным следствия, Гурдин с августа 2020 года по ноябрь 2021-го руководил действиями директора одного из фондов Томской области для совершения растраты не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета в рамках нацпроекта "Образование".

Также в отношении бывшего чиновника возбудили второе уголовное дело. Его подозревают в использовании двух поддельных дипломов томских университетов при устройстве на работу в администрацию Томской области.

Фонд, через который, по версии следствия, и произвели растрату, создавался в 2016 году для привлечения инвестиций в Томскую область. В частности, ему предстояло заниматься формированием положительного инвестиционного имиджа региона, а также развитием международных связей в экономике, науке и технике, образовании и других областях.