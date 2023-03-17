Омская прокуратура оспорила приговор двум подросткам, убившим семью из трех человек

Гособвинение считает, что осужденным назначили слишком мягкое наказание

ОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Прокуратура Омской области подала апелляцию на приговор парню и девушке, убившим в конце января 2022 года ее мать, отчима и младшую сестру-инвалида, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Им было назначено наказание в виде 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима и 6,5 года воспитательной колонии соответственно.

"Государственным обвинителем после изучения приговора принято решение о его оспаривании, в том числе по мотивам чрезмерной мягкости назначенного обоим осужденным наказания", - сообщила пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, сторона обвинения просила назначить им сроки заключения в виде 9 лет 11 месяцев и 9 лет 6 месяцев соответственно.

Суд, который вынес приговор в начале мая, установил, что женщина, ее сожитель и десятилетняя дочь-инвалид умерли от ножевых ранений в ночь на 22 января 2022 года. 14-летняя дочь погибшей изначально сообщила, что якобы спаслась от убийцы и убежала с шестилетним братом к соседям. Им она рассказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина и убил родителей.

На повторных допросах подростки сознались в преступлении, убийца выдал выкинутый им нож и окровавленную одежду. Позднее стало известно, что девушка подговорила своего парня, которому на тот момент было 17 лет, совершить убийство родителей, которые были против их дружбы, и сестры-инвалида, о которой она не хотела заботиться.