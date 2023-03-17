В аэропорту Домодедово задержали пассажира, пытавшегося улететь в багажном отсеке самолета

По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово пассажира, который пытался улететь из Москвы в Калининград в багажном отсеке после опоздания на своей рейс. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 16 марта в аэропорту Домодедово. Один из пассажиров, после того как опоздал на свой самолет до Калининграда, незаконно проник в контролируемую зону воздушной гавани и попытался попасть в багажный отсек другого самолета, выполняющий такой же рейс. Нарушитель был задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, задержанный мужчина страдает психическим расстройством.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Со своей стороны в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили ТАСС, что накануне в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово был доставлен гражданин, оттуда его нарядом скорой медицинской помощи направили в медучреждение.