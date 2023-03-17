Экс-главу орловского УГИБДД арестовали на два месяца

Александра Коршунова обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под арест до 15 мая бывшего начальника управления ГИБДД по Орловской области Александра Коршунова, который обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, следует из текста постановления суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей Коршунова А. Ю. по настоящему уголовному делу на 1 месяц 30 суток, то есть до 15 мая 2023 года", - говорится в документе.

По данным суда, Коршунов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Отмечается, что ранее обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ходатайство об аресте была внесено представителем Главного следственного управления СК РФ.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Орловской области сообщала, что экс-начальнику УГИБДД предъявлено обвинение. По данным следствия, в 2010-2022 годах он принимал активное участие в управлении несколькими коммерческими организациями, покровительствовал и предоставлял им льготы и преимущества. С 2014-го по 2019 год Коршунов способствовал заключению контрактов на обслуживание комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения на сумму свыше 55 млн рублей. В 2011-2012 годах Коршунов содействовал размещению подразделений ГИБДД в зданиях, где по его указанию были созданы хозяйственные общества с выплатой им арендной платы, давал указания принимать экзамены на получение водительских удостоверений у учеников подконтрольной ему автошколы.

Кроме того, Коршунов, занимая должность доцента одной из кафедр Орловского юридического института МВД им. В. В. Лукьянова, похитил более 260 тыс. рублей из средств вуза. Установлено, что он и двое его подчиненных ввели руководство учебного заведения в заблуждение, нарушили должностные инструкций и не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием.