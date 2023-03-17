Суд вынес приговор обвиняемому в серии нападений на женщин в Твери

Мужчину осудили на 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима

ТВЕРЬ, 17 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Твери вынес приговор Комрону Азимову, который летом 2022 года на одной из улиц города напал на местную жительницу и изнасиловал ее, а также попытался совершить преступление сексуального характера в отношении другой женщины. Фигурант приговорен к 5,5 года заключения в колонии общего режима, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 131 УК РФ "Изнасилование", ч. 1 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ "Покушение на изнасилование".

Ранее пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщала о том, что утром 7 июля 2022 года на Краснофлотской набережной в Твери 27-летний мужчина напал женщину и изнасиловал ее. 11 июля он с целью изнасилования напал на еще одну женщину, которая находилась на набережной Афанасия Никитина, но фигуранта спугнули прохожие.