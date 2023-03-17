Суд вынес приговор омскому трактористу, по вине которого погибли четыре человека

Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы

ОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Омский суд приговорил к восьми годам колонии-поселения местного жителя, который в августе 2022 года ночью ехал по трассе на тракторе без габаритных огней и стал виновником гибели четырех и ранения двух человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Нижнеомский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Суд назначил водителю трактора наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии-поселении", - рассказали в прокуратуре.

Суд установил, что 18 августа 2022 года местный житель, у которого не было прав на управление транспортом, ехал в вечернее время по региональной трассе Омск - Муромцево - Седельниково на тракторе с прицепленной к нему телегой без задних габаритных огней. Водитель легкового автомобиля Lada Largus, который следовал в попутном направлении, не смогла заметить вовремя препятствие и врезалась в него. В результате ДТП погибли четыре человека, включая двух детей в возрасте 1 года и 10 лет. Также пострадали 8-летний мальчик и 10-летняя девочка.