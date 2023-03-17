В Калужской области пресекли сбыт около 11 кг наркотиков

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, схроны, которые оборудовал житель Петербурга, были обнаружены в лесу

ТАСС, 17 марта. Полицейские задержали в Калужской области жителя Санкт-Петербурга, который в лесу оборудовал схроны синтетических наркотиков общей массой порядка 11 кг. Возбуждено два уголовных дела, мужчина арестован, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

"В Калужской области в результате реализации оперативной информации сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с региональными полицейскими задержали жителя города Санкт-Петербурга 2002 года рождения, оборудовавшего в лесном массиве на территории Боровского района два схрона с мефедроном и эфедроном общей массой около 11 кг", - говорится в сообщении.

По данному факту полицией возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению"), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт, пересылку наркотиков в особо крупном размере"). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии полиции, мужчина, выполняя роль наркокурьера, получил в одном из мессенджеров сведения о том, что в автомобиле в Москве спрятаны наркотики для дальнейшего их сбыта. Фигурант приехал в столицу, забрал машину и на ней направился в Калужскую область по наводке кураторов. В Боровском районе он разобрал сиденья машины, извлек свертки с наркотиками и разложил их по тайникам. Спрятанную партию наркотических средств изъяли сотрудники правоохранительных органов.