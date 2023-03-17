На северо-востоке Москвы житель одного из ЖК выбросил валюту из окна во время обыска

Инцидент произошел в ЖК на Русаковской улице

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Житель одного из жилых комплексов на Русаковской улице на северо-востоке Москвы выбросил из окна пакет с валютой, когда к нему пришли с обыском. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в силовых структурах.

"Инцидент произошел в ЖК на Русаковской улице утром в пятницу. Из окна один из жильцов выбросил пакет с валютой, купюры номиналом €500 и $100 рассыпались под окнами. По предварительным данным, таким образом он пытался скрыть накопления от прибывших с обысками силовиков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, деньги позже собрали сотрудники силовых структур, их приобщат к материалам дела. При этом в рамках какого уголовного дела проводились данные следственные действия, представитель силовых структур не уточнил.