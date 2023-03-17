СК возбудил дело после гибели рабочих на предприятии в Липецке

По данным ведомства, они погибли в результате падения стрелы крана с подвесной корзиной

ТАСС 17 марта. Двое рабочих погибли на промышленном предприятии в Липецке в результате падения стрелы крана с подвесной корзиной, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих подрядной организации на территории одного из предприятий по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 17 марта на предприятии в Липецке во время монтажа технологического оборудования с высоты почти 50 метров упала стрела мобильного крана с подвесной корзиной, в которой находились монтажники, мужчины 1984 и 1983 годов рождения, от полученных травм они погибли на месте.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр, изымается интересующая следствие документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за соблюдение требований безопасности на производственных объектах", - сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По данным прокуратуры по Липецкой области, рабочие подрядной организации погибли на объекте Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) во время обрушения гидравлического подъемника, сотрудники ведомства проводят проверку по соблюдению работодателем федерального законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Как пояснили ТАСС в пресс-службе НЛМК, 16 марта в 23:30 на территории площадки, переданной подрядной организации для осуществления строительных работ, двое сотрудников этой организации получили травму, несовместимую с жизнью. "НЛМК окажет помощь государственной комиссии в проведении расследования и выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе комбината.