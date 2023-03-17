Суд арестовал слесаря, пытавшегося поджечь коллег из самодельного огнемета в Подмосковье

Во время допроса в СК обвиняемый полностью признал свою вину

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Дмитровский городской суд в пятницу арестовал 55-летнего слесаря, который пытался поджечь коллег из самодельного огнемета в знак протеста против своего увольнения. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе СК РФ по Московской области в пятницу.

"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая 2023 года", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел днем в четверг в подмосковном поселке Горки-25 (Дмитровский городской округ). Обвиняемый смастерил огнемет из агрегата для опрыскивания растений и пришел в офис управляющей компании. Там он поджег помещения этой организации вместе с людьми. Накануне было принято решение об увольнении злоумышленника. Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС. В результате происшествия пострадали четыре человека. Во время допроса в СК обвиняемый полностью признал свою вину и заявил, что совершил свой поступок из-за потери работы.